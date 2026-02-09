個人年金保険は、老後に受け取るお金を用意する手段の一つです。ただし「毎月いくら積み立てれば足りるか」は、家庭ごとに答えが変わります。先に不足額の目安を作り、その不足を埋める道具として個人年金保険が合うかを判断するのが近道です。 最初に「不足分」をざっくり作る 考え方はシンプルで、老後の毎月支出から、年金などの毎月収入を引いた差が不足分です。総務省の家計調査では二人以上の世帯の消費支出は月平