老後資金の計画で悩ましいのは、寿命が読めないことです。90歳までで足りないなら、単純に「もっと長生き想定にする」より、長生きしても破綻しにくい家計設計に寄せる方が現実的です。目安となる統計を知りつつ、計画は複数のシナリオで持つのがおすすめです。 平均寿命と健康寿命の差を知ると、必要なお金の性質が見える 内閣府の高齢社会白書では、健康寿命は令和4年時点で男性72.57年、女性75.45年と示されています。