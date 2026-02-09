幸福な人生を送るにはどうすればいいか。103歳で亡くなった女性医師グラディス・マクギャリーさんは「もっとも手放しにくい感情は羞恥心だ。私は99歳になっても恥ずかしい思いをすることがよくあった。そういうときは、状況を面白がってしまうことが恥から抜け出すきっかけになる」と語った。新刊『102歳の医師が教える健康と幸せを保つ6つの秘訣』（辰巳出版）の一節を紹介する――。写真＝iStock.com／yacobchuk※写真は