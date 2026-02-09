¢£Åê»ñ²È¡Ö¥É¥ë¤Ê¤ó¤Æ¿®ÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×1·î26Æü¡¢¶â¤ÎÀèÊª²Á³Ê¤Ï¡¢1¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¡Ê31.1035¥°¥é¥à¡ËÅö¤¿¤ê5000¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£29Æü¤ÎÅìµþ»þ´Ö¡¢5600¥É¥ëÌÜÁ°¤Þ¤ÇµÞÆ­¤·¤¿¡£·î½éÍè¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï30¡ó¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤ë´ü´Ö°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë»Ë¾åºÇ¹â²Á³Ê¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿alfexe¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿alfexe¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Î´ð¼´ÄÌ²ß¤Ç¤¢¤ë¡ÈÊÆ¥É¥ë¡É¤Î¿®Ç§Äã²¼¤À¡£ÆÃ¤Ë