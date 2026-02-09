北朝鮮は現在、複数の管理所や教化所を運営し、最大で約6万5000人が強制労働に従事していると分析されている。こうした実態は国際社会から深刻な人権問題として強く批判され、対北制裁の理由の一つにもなってきた。しかし、北朝鮮当局が改善に向けた姿勢を示すことはなく、現状は放置されたままだ。そもそも、最高指導者の金正恩総書記は、制裁自体を意に介さないかのような行動を繰り返し制裁の実効性を嘲笑しているかのようにも