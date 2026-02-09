衆院選・福岡11区は、与党同士の対決となりました。前回、落選した自民・武田良太さん（57）が返り咲き、1年4か月ぶりの国政復帰となりました。田川市や行橋市などを選挙区とする福岡11区では、自民の武田良太さんが8回目の当選を果たしました。元総務大臣の武田さんは、前回の衆議院選挙でいわゆる“裏金議員”と呼ばれ、およそ2000票差で敗れて議席を失いました。21年ぶりの“浪人生活”では、「ゼロからのスタート」とし