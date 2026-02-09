◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦（８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）８日＝大谷翔太】日本は２連覇を果たした米国に次いで、２大会連続の銀メダルを獲得した。２連覇した米国と最後まで激しい優勝争いを繰り広げ、１点差まで追い詰めた。男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、佐藤駿（エームサービス・明大）、女子の坂本花織（シスメックス）、ペアの三浦璃来、