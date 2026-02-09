最終ラウンド、プレーオフ1ホール目で敗れ2位となった松山英樹＝TPCスコッツデール（共同）【スコッツデール（米アリゾナ州）共同】米男子ゴルフのフェニックス・オープンは8日、アリゾナ州スコッツデールのTPCスコッツデール（パー71）で最終ラウンドが行われ、松山英樹は通算16アンダーで並んだクリス・ゴタラプ（米国）とのプレーオフで敗れ、今季初勝利を逃して2位となった。単独首位で出た松山は4バーディー、1ボギーの68