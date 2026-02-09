大阪府知事選と大阪市長選が8日投開票され、出直し選挙に挑んだ吉村洋文さんと横山英幸さんが再選を果たしました。【画像】再選を果たした吉村洋文さんと横山英幸さん吉村さんと横山さんは2度否決された大阪都構想について、3度目の住民投票を実施することに意欲を示し、衆院選にあわせて民意を問うと、出直し選挙に打って出ました。維新以外の主要政党は「大義が無い」などと候補の擁立を見送りました。吉村洋文さん「都構
