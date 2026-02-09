東京・中央区の築地大橋で、パトカーを含む車7台が関係する事故が相次ぎ警察官2人がひき逃げされた事件で、現場に高級スポーツカーを放置して逃げていた運転手の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】【速報】築地大橋で車7台関係する事故「ランボルギーニ」を放置して逃走の運転手・自営業の中国籍の男（41）を逮捕 警視庁この事故は、きのう（8日）午前4時半ごろ、中央区の築地大橋で乗用車がタクシーと衝突し、こ