＜WMフェニックス・オープン 最終日◇8日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞単独首位で出た松山英樹は4バーディ・1ボギーの「68」をマークし、トータル16アンダー・首位タイでフィニッシュ。プレーオフではクリストファー・ゴッタラップ（米国）に敗れ、今季初優勝、通算12勝目はならなかった。【動画】松山ガックリ…POで痛恨の池ポチャそれでも今季初のトップ10入りとなる単独2位。賞金とし