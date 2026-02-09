＜WMフェニックス・オープン最終日◇8日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーの最終ラウンドが終了した。【動画】松山痛恨…18番でバンカーのフチに2位に1打差の単独首位でこの日を迎えた松山英樹が、4バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル17アンダーで、今季開幕戦を制したクリストファー・ゴッタラップ（米国）と並びプレーオフ（PO）に突入した。1ホール目に松山は