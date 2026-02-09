¼«Ì±ÅÞ¤Îµ­Ï¿Åª¾¡Íø¤È¤Ê¤ì¤Ð³ô²Á¤ÏÂç¤­¤¯Ä·¤Í¤ë ½µÌÀ¤±¤ÎÆüËÜ³ôÁê¾ì¤Ï¡¢½°±¡Áª¤Ç¤ÎÍ¿ÅÞ¾¡Íø¤ËÈ¼¤¦À¯¼£¤Î°ÂÄê¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°ìÃÊ¹â¤ò»î¤¹¶¯µ¤¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£ Àè½µËö¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤¬5Ëü¥É¥ë¤ÎÂçÂæ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤ÆÆüËÜ»þ´Ö7ÆüÁáÄ«¤ÎÂçºå¼è°ú½ê¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤ÇÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤ÏÁ°Æü¤ÎÀ¶»»ÃÍ¤ÈÈæ¤Ù2000±ßÄ¶¤â¾å¾º¤·5Ëü6Àé±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ ¤³¤³¤ËÍ¿ÅÞ¤Î¾¡Íø¤¬²Ã¤ï¤ë¡£