アメリカのトランプ大統領は先ほど自身のSNSに、高市総理大臣が衆議院選挙で圧勝したことに祝意を表しました。【映像】高市総理の選挙勝利に祝意を表したトランプ氏トランプ大統領は解散総選挙に踏み切った高市総理の「大胆かつ賢明な決断が大きな成功を収めた」と評価しました。また、高市総理が保守的で「力による平和」を掲げる政策課題を実現していくうえで、大きな成功を収めることを願っているとしています。（ANNニュ