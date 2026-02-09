7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦BTS¤¬¡¢3·î21Æü¸á¸å8»þ¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¸÷²½Ìç¹­¾ì¤ÇÊ¼ÌòÉüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ëÌó3Ç¯9¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¡È´°Á´ÂÎ¡É¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØBTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG¡Ù¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Í½Ìó¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛBTS¡¢¡ÈÌó4Ç¯¤Ö¤ê¡É¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüÄøÉ½BTS¤Ï¡¢9Æü¸áÁ°0»þ¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖWeverse¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ØBTS THE COMEBACK LIVE¡ÃARIRANG¡Ù¤Î´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ØÆþ¤ª¤è¤Ó±þÊçÊýË¡¤òÈ¯É½¤·