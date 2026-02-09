“断捨離®”の提唱者・やましたひでこさんのアドバイスのもと、新たな人生に挑む家族の断捨離ドキュメント番組『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）。2月10日（火）放送の同番組には、度重なる不幸の末に荒れ果ててしまった家で暮らす女性が登場。行き詰まった状況から救い出すための大救出作戦がスタートする。今回の依頼者は、千葉県市原市にある築40年3LDKのアパートに住む、元保健室の先生のみさとさん（63歳）。8年