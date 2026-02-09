¤ª¼ò¤ò¤Û¤È¤ó¤É°û¤Þ¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¦Ã-GTP¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÈîËþ¤ä»é¼Á°Û¾ï¾É¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤ÎÌôºÞ¤äÃÀÆ»·Ï¤Î¼À´µ¤â¿ôÃÍ¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èó¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ­»éËÃÀ­´Î¼À´µ¤Ï¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Áá´üÈ¯¸«¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§Æ£¸¶ ÂçÊå¡Ê°å»Õ¡Ë¡Ú·ÐÎò¡Û 1999Ç¯¹áÀîÂç³ØÂ´¶È 1999Ç¯£´·î¹áÀîÂç³ØÊü¼ÍÀþ²Ê¶ÐÌ³ 200