¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º vs ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥ºÆüÉÕ¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊMinneapolis¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º 96 - 115 ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º NBA¤Î¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊMinneapolis¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿&#12