9日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比1255ポイント高の3万4675ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万3288.07ポイントに対しては1386.93ポイント高。 株探ニュース