9日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比19ポイント高の712ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値710.62ポイントに対しては1.38ポイント高。 株探ニュース