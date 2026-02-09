9日8時48分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比10.5ポイント高の1995.5ポイントで寄り付いた。前週末の東証REIT指数の現物終値1994.83ポイントに対しては0.67ポイント高。 株探ニュース