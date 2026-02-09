レシップホールディングス [東証Ｓ] が2月9日午前(09:05)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比52.1％減の9.5億円に大きく落ち込んだが、通期計画の11億円に対する進捗率は86.5％に達し、前年同期の57.0％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比90.1％減の1.4億円に大きく落ち込