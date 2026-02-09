Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬µÞÆ­¤·¡¢½é¤Î5Ëü5000±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¡¢Åê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤ëµÄÀÊ¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ºâÀ¯³ÈÄ¥Ï©Àþ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Î´üÂÔ´¶¤¬¹­¤¬¤ê¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£