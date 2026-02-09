½µÌÀ¤±¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¾å¾º¤·¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¾å¤²Éý¤Ï800±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ½é¤Î5Ëü5000±ßÂæ¤ÈÎò»ËÅª¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½°±¡Áª¤Ç¤ÎÍ¿ÅÞ¤Î°µÅÝÅª¾¡Íø¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£