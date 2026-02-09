Image: Apple ¤ªÃÍÃÊ¿ø¤¨ÃÖ¤­¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤±¤É¡Ä¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤ÄiPhone 16e¤ÏÀÇ¹þ10Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ëiPhone¤Ç¤¹¤¬¡¢Apple Intelligence¤¬»È¤¨¤¿¤ê¡¢´Ý1Æü¤â¤Ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¶¯¤ß¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤ÎiPhone 17e¤ÏDynamic Island¤äMagSafe¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¥¦¥ï¥µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¼Â¤ÏÃæ¿È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÏiPhone 16e¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â