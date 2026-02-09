「まだ小さいから……」と油断していると、思いもよらない一言にハッとさせられることがありますよね。これは、友人から聞いた、『嫁いびりをする姑』を思いがけず5歳の息子がで諭してくれた出来事です。 姑一強！ 地獄の我が家 息子は、大人たちが口にしていた「イヤイヤ期」という言葉も、義母が私に向けていた心ない発言も、幼いながらにきちんと耳にしており、自分なりに結び付けて理解していたようでした。 それ以