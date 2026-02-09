フィギュア団体戦・女子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。女子フリーでは坂本花織（シスメックス）が148.62点で1位。海外メディアも貫録の演技を称えた。この日、最初の種目となったペアのフリーで三浦璃来・木原龍一組が好演技を披露して1位。順位点首位の米国と2点差に接近し、坂本にバトンが託された。フリー「愛の讃歌」に乗