£Ä£å£Î£Á¤Ï£¹Æü¡¢²­Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¥­¥ã¥ó¥×¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¡ÖÀÄÇòÀï¡×¤ò¹Ô¤¦¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¤È¤â¤Ë³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦Æþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¤ÈÃÝÅÄÍ´Åê¼ê¡£»î¹ç³«»Ï¤Ï£±£²»þ£³£°Ê¬¡£Î¾ÁÈ¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÚÀÄÁÈ¡Û£±±¦²ÜÌ¾£²ÆóÅÄÆâ£³Í·ÀÐ¾å£´Êá¾¾Èø£µº¸ÅÙ²ñ£¶»Ø±×»Ò£·°ì¹â¸«Âô£¸»°À¾´¬£¹Ãæ¾®¿ËÅêÆþ¹¾¡ÊÂ¾¤Ë¼ÄÌÚ¡¢µÈÌî¡¢¾±»Ê¡¢¾¾ËÜÎ¿¡¢ËÙ²¬¤¬ÅÐÈÄÍ½Äê¡Ë¡ÚÇòÁÈ¡Û£±±¦³á¸¶£²»°µÜ²¼£³Ãæ¿ÀÎ¤£´»Ø¶åµ´£µÊá»³