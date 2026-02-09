阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が９日、沖縄・宜野座キャンプに“体験合流”した。１月の新人合同自主トレ中に右足を肉離れ。現在も具志川組でリハビリに取り組むが、藤川監督はテレビ番組の中で「途中で（宜野座に）合流させて連係プレーなどを座学として学んでもらう」と話していた。また、この日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に参加する梅野、糸原、長坂、同３位・岡城（筑波大）も宜野座組に合流し