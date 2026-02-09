「この値段、本当に大丈夫なのか？」物価高が続くなか、あまりに安すぎる飲食店や小売店が、いま各地で静かに増えている。刺し身が驚くほど安い居酒屋、原価が合うとは思えない海鮮メニュー──その裏で起きているのは、単なる企業努力ではない。極限まで削られた仕入れコストの先に、違法行為やグレーゾーンが顔をのぞかせるケースも出始めているのだ。昨年11月、東京・勝どきの人気居酒屋で起きた「魚のアラ窃盗事件」は、その象