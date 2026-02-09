º£Ç¯1·î1Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤· ¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤ä¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊÈÖÁÈ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼«ÅÁ¤Ç¡ÖºÇ¤â³Ú¤·¤¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1985Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×»þÂå¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤óµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó©Ê¸éº½Õ½©¸½ºßÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÁ°¿È¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ14¡óÄ¶¤Î»ëÄ°Î¨¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£½éÂå¥Á¡¼