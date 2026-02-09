5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが、7日、8日の2日間にわたって、京セラドーム大阪でドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』を完走した。【場面写真】まるで王子様！気品ただようTOMORROW X TOGETHER同ツアーは、自身4度目のワールドツアーの日本公演となる。11月の埼玉ベルーナドームを皮切りに、愛知・バンテリンドームナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、東京ドーム、京セラドーム