º£²ó¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ï¥­¥¹¡õ¥¯¥é¥¤¤Ç¤Î³ÆÁª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿(C)Getty Images¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Á°²óËÌµþÂç²ñ¤ËÂ³¤­Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï2°Ì¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÞÎØ¥Þ¡¼¥¯¤òÌÏ¤·¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ëºäËÜ²Ö¿¥¤ò¸«¤ë¸½ÃÏ»þ´Ö2·î8Æü