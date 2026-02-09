図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！今回は、1つの角から対面する辺に向かって線が引かれた、少し珍しい向きの三角形です。重なりを意識して、丁寧に数えてみてくださいね。問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。ヒント：左下の角を頂点と考えて、右側の辺の「区切られたパーツ」を組み合わせるように数えていくと分かりやすいですよ！答えを