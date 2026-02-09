F1界のトップとの貴重すぎる対談が実現！新レギュレーションでどんなレースになるのか？F1の未来はどんな方向に進んでいくのか？堂本光一が直撃した!!連載【堂本光一 コンマ一秒の恍惚Web】RACE43近年、F1の人気が急上昇している。ブラッド・ピット主演の映画『F1／エフワン』が大ヒットし、世界的なブランドであるルイ・ヴィトンやディズニーもF1とコラボレーションをスタートさせているのだ。日本でも、今年3月に鈴鹿サー