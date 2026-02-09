首都高ETC工事で「246三軒茶屋周辺」が大混雑首都高では現在、各入口をETC専用化する工事を実施しています。2025年度も90箇所がETC専用の入口となります。首都高3号渋谷線でも、上りの三軒茶屋入口がETC専用化に向けて工事が行われており、3月まで入口閉鎖が予定されていますが、この影響で国道246号が混雑します。首都高3号線の三軒茶屋出入口は、上り渋谷方面の入口と、用賀方面の下り出口のみのハーフICとなっています