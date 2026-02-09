山形県2区に立候補し、小選挙区で落選となった、国民民主党の前職・菊池大二郎さんは比例でも当選となりませんでした。 2024年に行われた前回の衆議院選挙では、小選挙区で落選したものの、比例で復活当選を果たしていました。