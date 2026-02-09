◇米男子ゴルフツアーフェニックス・オープン最終日（2026年2月8日アリゾナ州TPCスコッツデール・スタジアムC＝7261ヤード、パー71）単独首位から出た16年、17年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は4バーディー、1ボギーの68で回り、通算16アンダーの首位タイでホールアウトしたが、クリス・ゴタラプ（26＝米国）とのプレーオフに敗れ2位に終わった。大会3勝目、昨季開幕戦ザ・セントリー以来のツアー通算12勝目には届か