歌手でタレント・あのが3日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。ゲストで俳優の岡山天音と“仲良し”トークを繰り広げた。あの○「ディズニーもこのテンションでいいんだ」「めっちゃ楽」2019年放送のMBS・TBS系ドラマ『ゆうべはお楽しみでしたね』で共演して以来、プライベートでも親交があるあのと岡山。あのが、「僕なんかを輪に入れてくれて、一緒に遊びに行っ