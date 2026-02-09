◆米男子プロゴルフツアーフェニックス・オープン最終日（８日、米アリゾナ州・ＴＰＣスコッツデール＝７２６１ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は２位に終わり、約１年ぶりの通算１２勝目を逃した。単独首位で出て４バーディー、１ボギーの６８で回り、通算１６アンダーで並んだクリス・ゴタラプ（米国）とのプレーオフ（ＰＯ）で敗れた。ＰＯ１ホール目。松山はティーショットを大きく左