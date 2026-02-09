東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.74高値185.81安値184.36 187.70ハイブレイク 186.75抵抗2 186.25抵抗1 185.30ピボット 184.80支持1 183.85支持2 183.35ローブレイク ポンド円 終値213.96高値214.06安値211.61 217.26ハイブレイク 215.66抵抗2 214.81抵抗1 213.21ピボット 212.36支持1 210.76支持2 209.91ロ&#1254