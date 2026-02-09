東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.80高値9.82安値9.54 10.18ハイブレイク 10.00抵抗2 9.90抵抗1 9.72ピボット 9.62支持1 9.44支持2 9.34ローブレイク シンガポールドル円 終値123.63高値123.69安値122.70 124.97ハイブレイク 124.33抵抗2 123.98抵抗1 123.34ピボット 122.99支持1 122.35支持2 122.00ローブレ