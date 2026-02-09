東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7013高値0.7025安値0.6897 0.7188ハイブレイク 0.7106抵抗2 0.7060抵抗1 0.6978ピボット 0.6932支持1 0.6850支持2 0.6804ローブレイク キーウィドル 終値0.6016高値0.6027安値0.5928 0.6152ハイブレイク 0.6089抵抗2 0.6053抵抗1 0.5990ピボット 0.5954支持1 0.5891