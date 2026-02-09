８時５０分に日本国際収支（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 国際収支（12月）08:50 予想10850.0億円前回36741.0億円（経常収支) 予想29200.0億円前回31378.0億円（経常収支・季調済) 予想3130.0億円前回6253.0億円（貿易収支)