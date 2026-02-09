厚生労働省は９日午前、２０２５年の毎月勤労統計調査（速報）を発表した。労働者１人あたりの平均賃金を示す現金給与総額（名目賃金）に物価変動を反映した実質賃金は前年比１・３％減で、４年連続のマイナスとなった。物価高騰に賃金の上昇が追いついておらず、実質賃金のマイナス幅は前年から１・０ポイント悪化した。基本給と残業代などを会わせた名目賃金は、月平均で前年比２・３％増の３５万５９１９円で、５年連続のプ