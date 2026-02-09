６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１２０６．９５ドル高の５万０１１５．６７ドルと大幅反発した。史上初めて５万ドルの大台に乗せた。直近で下落を続けていたソフトウェア関連株の一角が上昇したほか、ビットコイン相場の下げも一服し、投資家心理を上向かせた。ＮＹダウとともにナスダック総合株価指数の上昇率は２％を超えた。 ＪＰモルガン・チェース＜JPM＞やゴールドマン・サックス・グルー