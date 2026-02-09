【ラ・リーガ第23節】(メスタージャ)バレンシア 0-2(前半0-0)R・マドリー<得点者>[R]アルバロ・カレーラス(65分)、キリアン・ムバッペ(90分+1)<警告>[バ]ホセ・マヌエル・コペテ(88分)[R]アルバロ・カレーラス(69分)観衆:47,515人