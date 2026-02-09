[2.8 J1百年構想EAST第1節 東京V 3-1 水戸 味スタ]昨季のJ2リーグベストイレブンを経て迎えた記念すべきJ1デビュー戦は、手探りの90分間だった。水戸ホーリーホックDF大森渚生は8日、J1百年構想リーグ開幕節の東京ヴェルディ戦に左SBでフル出場。かつて身を包んだ緑のユニフォームを相手に持ち味を発揮するには至らなかったが、大きな第一歩を踏みしめた。大卒1年目の2022年から栃木SCと水戸で毎年J2リーグ戦30試合以上の出場