大阪3月限ナイトセッション 日経225先物56490+2080 （+3.82％） TOPIX先物3790.5+79.5 （+2.14％） シカゴ日経平均先物56445+2035 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 6日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。NYダウは初めて5万ドルの大台に乗せた。時間外取引で急落していたアマゾン・ドット・コム は5％超下げたものの、足もとで不安定な値動きを続けてい