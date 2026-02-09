厚生労働省厚生労働省が9日発表した2025年平均の毎月勤労統計調査（速報、従業員5人以上の事業所）によると、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年比1.3％減で4年連続のマイナスだった。マイナス幅は前年の0.3％減から拡大した。名目賃金に当たる現金給与総額は2.3％増で5年連続のプラス。併せて公表した25年12月の実質賃金（同）は、前年同月比0.1％減で12カ月連続のマイナスだった。物価高に追い付かない状況が続いて